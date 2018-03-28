2018/03/28 | 19:50

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الأربعاء 28 مارس 2018 | 07:48 مساءً

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بوتين يوجه بالتحقيق في ملابسات حريق كيميروفو

متابعة/..



وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاربعاء، أجهزة التحقيق بضمان موضوعية وشفافية التحري عن ملابسات الحريق المأساوي الذي أودى بحياة 64 شخصا، معظمهم من الأطفال، في مركز تجاري بمدينة كيميروفو.

وذكر بوتين ان "من بالغ الأهمية أن يكون واضحا للجميع أن نتائج التحقيق ستعتمد على أحكام القانون، بغض النظر عن منصب أي من الأشخاص الضالعين في هذه المأساة".

وشدد بوتين على "ضرورة أن يجيب التحقيق عن أسئلة كثيرة حول أسباب وقوع مثل هذا العدد الكبير من الضحايا وعدم ضمان إنقاذ عشرات العالقين من المبنى المحترق".

وتابع أن "جميع الفرضيات يجب النظر فيها، لكنه لفت إلى أن فرضية وقوف أشرار وراء الحادث تريح تماما هؤلاء الذين تحوم حولهم الشبهات اليوم".



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