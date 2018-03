الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات إضافية على إيران في إبريل المقبل

2018/03/28 | 20:00

قال دبلوماسيون إن سفراء الاتحاد الأوروبي ناقشوا اليوم الأربعاء، احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران بعد مقترح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وقد يقررون فرض هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء الخارجية الشهر المقبل.

وذكر دبلوماسي في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية التكتل المقبل في لوكسمبورج يوم 16 أبريل نيسان، “الفكرة هي أن يكون لدينا قرار نهائي بشأن عقوبات إيران بحلول موعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في أبريل أو خلاله”.

ووفقًا لوثيقة سرية اطلعت عليها رويترز، فقد اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقوبات جديدة من التكتل على إيران، بسبب صواريخها الباليستية ودورها في الحرب في سوريا في مسعى لإقناع واشنطن بأن لا تنسحب من الاتفاق النووي الذي أُبرم مع طهران عام 2015.

