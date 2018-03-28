الصدر يبدي استعداده التام لانقاذ كركوك: هناك تقصير حكومي واضح بهذا الخصوص

2018/03/28 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصافي نيوز/ بغداد ابدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، استعداده التام لانقاذ كركوك من يد الارهاب والصراعات السياسية والطائفية.وذكر الصدر في رد له على سؤال وجه له بشأن الاحداث التي يشهدها طريق بغداد كركوك والذي حصد ارواح الابرياء، وتبنى تنظيم “داعش” تلك المجازر، عليه “اننا على استهداد تام لانقاذ كركوك من يد …

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