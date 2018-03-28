2018/03/28 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعدت دائرة صحة بغداد الرصافة، الاربعاء، الخطة الخاصة بزيارة الامام موسى بن جعفر (ع).

وذكر المدير العام للدائرة عبد الغني سعدون في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الهدف من هذه الخطة هو تنسيق وتنظيم الجهود والموارد الطبية لتقديم افضل الخدمات الوقائية والعلاجية للزائرين والاستعداد لمواجهة اي طارئ قد يحدث اثناء الزيارة”.

واضاف ان “الزيارة تعد من المناسبات الدينية التي يتطلب خلالها تقديم الخدمات الطبية للزائرين تحسبا لحدوث عمليات ارهابية ضدهم”.

واوعز “بتهيئة العيادات المتنقلة وسيارات الاسعاف وتهيئة المستشفيات واكمال كافة الاجراءات من ادوية ومستلزمات طبية الى العيادات المتنقلة او المفرزة الطبية التي ستكون في مدينة الزائرين”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تستعد لاستقبال زياة الامام موسى الكاظم (ع)) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تستعد لاستقبال زياة الامام موسى الكاظم (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).