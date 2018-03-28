بسبب الأحوال الجوية.. مصر تمدد التصويت في انتخابات الرئاسة ساعة إضافية

2018/03/28 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تمديد التصويت في انتخابات الرئاسة في يومها الثالث والأخير اليوم الأربعاء ساعة حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت جرينتش).

وعزا المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة للتلفزيون المصري ذلك إلى “وجود كثافات كثيرة أمام لجان الانتخابات نظرا لتوافد الناخبين بأعداد كبيرة في الساعات الأخيرة بسبب الأحوال الجوية في هذه المحافظات”.

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