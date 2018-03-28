الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الطلبة المشردون .. 57 ألفاً من طلاب الجامعات الامريكية يعيشون بلا مأوى
2018/03/28 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتجاه برس/ تقارير 

سكان الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، "المشردون" الذين بات البعض يراهم بثوراً على واجهات المدن ليس لهم مأوى يحميهم من برد الشتاء وليس لديهم ما يكفي

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