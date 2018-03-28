2018/03/28 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه برس/ تقارير

سكان الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، "المشردون" الذين بات البعض يراهم بثوراً على واجهات المدن ليس لهم مأوى يحميهم من برد الشتاء وليس لديهم ما يكفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة المشردون .. 57 ألفاً من طلاب الجامعات الامريكية يعيشون بلا مأوى) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة المشردون .. 57 ألفاً من طلاب الجامعات الامريكية يعيشون بلا مأوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).