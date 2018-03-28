العتبة الكاظمية تستضيف مؤتمر العتبات المقدسة والمزارات الشريفة في دورته الثالثة

2018/03/28 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت العتبة الكاظمية المقدسة مؤتمر العتبات المقدسة والمزارات الشريفة بدورته الثالثة.وذكر اعلام العتبة الكاظمية المقدسة :" ان أعمال ووقائع مؤتمر العتبات المقدسة والمزارات الشريفة في العالم الإسلامي بدورته الثالثة انطلقت يوم الأربعاء 28 آذار 2018 الموافق 10 رجب الأصب 1439هـ، وتستمر على مدى يومين متتالين تحت شعار: ( العتبات المقدسة والمزارات الشريفة: رؤية مستقبلية لتعزيز النجاح والارتقاء بخدمة المزور والزائر )، بحضور معالي رئيس ديوان الوقف الشيعي سماحة السيد علاء الموسوي والسادة أمناء العتبات المقدسة والمزارات الشريفة في العراق وإيران وسوريا.واضاف :" استهل المؤتمر بتلاوة آي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة المباركة ترحماً إلى أرواح شهدائنا الأبرار، بعدها ألقى الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الأستاذ الدكتور جمال عبد الرسول الدباغ كلمة بهذه المناسبة مرحباً بالسادة الحضور الذين اجتمعوا تحت لواء الإمامين الجوادين "عليهما السلام" وهذه الرحاب الطاهرة، لحضور هذا المؤتمر مؤكداً : (إن هذا المؤتمر كسابقيه نعمة من الله تعالى للقاء هذا الجمع المبارك، الذين يجمعهم شرف خدمة العتبات المقدسة والمزارات الشريفة، وهم يتبادلون الخبرات ووجهات النظر حول تقديم الأفضل، ولذلك ندعوه تعالى أن يحقق هذا المؤتمر من خلال محاوره ما يصبو إليه مستفيدين من آرائكم السديدة وخبراتكم المتراكمة).

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