الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


تعرف على تفاصيل ضبط موظف منسوب لمكتب وزير الزراعة بابتزاز احد المستوردين
2018/03/28 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   تمكنت مفتشية الداخلية ، اليوم الاربعاء ، من ضبط موظف منسوب الى مكتب وزير الزراعة قام بابتزاز أحد المستوردين بمبلغ 120 ألف دولار.وذكر مكتب المفتش العام التابع لوزارة...

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