2018/03/28 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفتشية الداخلية ، اليوم الاربعاء ، من ضبط موظف منسوب الى مكتب وزير الزراعة قام بابتزاز أحد المستوردين بمبلغ 120 ألف دولار.وذكر مكتب المفتش العام التابع لوزارة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على تفاصيل ضبط موظف منسوب لمكتب وزير الزراعة بابتزاز احد المستوردين) نشر أولاً على موقع (بغداد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على تفاصيل ضبط موظف منسوب لمكتب وزير الزراعة بابتزاز احد المستوردين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد نيوز).