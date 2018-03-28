البنك المركزي العراقي يحذر المواطنين من التعامل مع الشركات التي تتعامل مع الدفع الكتروني الغير المرخصة

2018/03/28 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر البنك المركزي العراقي، الاربعاء، من التعامل مع احدى الشركات التي تتعامل مع الدفع الكتروني.وذكر البنك في بيان له، إن

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