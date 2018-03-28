الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


البنك المركزي العراقي يحذر المواطنين من التعامل مع الشركات التي تتعامل مع الدفع الكتروني الغير المرخصة
2018/03/28 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر البنك المركزي العراقي، الاربعاء، من التعامل مع احدى الشركات التي تتعامل مع الدفع الكتروني.

وذكر البنك في بيان له، إن

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