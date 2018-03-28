قطر تشيد بتنظيم بطولة الصداقة الدولية في البصرة

2018/03/28 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:اشاد الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الاربعاء، بتنظيم بطولة الصداقة الدولية التي اقيمت في البصرة مؤخراً.وذكر رئيس الاتحاد حمد بن خليفة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "بالنيابة عن الوفد القطري المشارك في بطولة الصداقة يتقدم بالشكر والثناء للجماهير العراقية واتحاد الكرة على حسن الاستقبال والحفاوة اثناء تواجدهم في البطولة".

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واضاف ان "الجهود التي بذلها اتحاد الكرة العراقي اثناء البطولة كبيرة وتستحق كل التقدير"، مشيدا بـ"العلاقات الاخوية التي تربط اتحاده مع الاتحاد العراقي".واكد ان "الاتحاد القطري سيستمر بالدعم لرياضة العراق ويتطلع الى استحقاقات اخرى في محافظات اخرى".يشار الى ان المنتخب القطري توج ببطولة الصداقة الدولية في البصرة يوم امس بعد فوزه على نطيره العراقي والتعادل مع المنتخب السوري.

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