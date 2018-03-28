الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


🔴 نيمار قد يلحق بالموسم الجاري
2018/03/28 | 21:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – كشفت التقارير الصحفية البرازيلية أن نجم منتخب السيليساو وجناح باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا قد يلحق بنهائي كأس فرنسا يوم 8 مايو في حالة تخطي فريق العاصمة الفرنسية، ستاد مالهيرب كاين في نصف النهائي بأبريل المقبل.

يُذكر أن الفحوصات الطبية التي كان قد أجراها الجناح البرازيلي، نيمار فور إصابته نهاية فبراير الماضي أمام مارسيليا قد أشارت لإحتمالية غيابه عن بطولة كأس العالم المقبلة، نظراً لتعرضه لإلتواء في الكاحل وكسر في العظمة الخامسة من مشط القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 نيمار قد يلحق بالموسم الجاري) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 نيمار قد يلحق بالموسم الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ جنوب أفريقيا تخفض معدل الفائدة لأدنى مستوى بعامين
⋙ فوز كبير لسيدات ايران علي الصين في كرة الصالات وديا
⋙ بن سدرين ترفض قرار البرلمان التونسي إنهاء عملها
⋙ تركيا: إذا لم يمنع العراق نشاط حزب العمال الكوردستاني فأنقرة ستفعل ذلك
⋙ التميمي: البرلمان أنهى دوره في الموازنة ومعصوم يتحمل مسؤولية تأخير مصالح المواطنين
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو | هادي العامري : هذا ما فعلته سهير القيسي
⋙ فيديو يوثق جريمة شرطي أميركي.. والضحية أب مفجوع!
⋙ بالصورة : بدون تعليق .... اللوكية يلبسون "هدى سجاد" العقال في الديوانية
الأكثر شيوعا