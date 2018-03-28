🔴 نيمار قد يلحق بالموسم الجاري

2018/03/28 | 21:11

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هاي كورة – كشفت التقارير الصحفية البرازيلية أن نجم منتخب السيليساو وجناح باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا قد يلحق بنهائي كأس فرنسا يوم 8 مايو في حالة تخطي فريق العاصمة الفرنسية، ستاد مالهيرب كاين في نصف النهائي بأبريل المقبل.

يُذكر أن الفحوصات الطبية التي كان قد أجراها الجناح البرازيلي، نيمار فور إصابته نهاية فبراير الماضي أمام مارسيليا قد أشارت لإحتمالية غيابه عن بطولة كأس العالم المقبلة، نظراً لتعرضه لإلتواء في الكاحل وكسر في العظمة الخامسة من مشط القدم.

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