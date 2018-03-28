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الصحف الإسبانية تتغنى بالفوز العريض على الأرجنتنين
2018/03/28 | 21:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وأشارت الصحف إلى ان منتخب "لاروخا" وجه رسالة شديدة اللهجة الى جميع منافسيه قبل اقل من ثلاثة اشهر على انطلاق مونديال روسيا.

وعنونت صحيفة "ماركا" في صدر صفحتها الاولى "تحفة فنية" مرفقة بصورة لقائد المنتخب سيرجيو راموس وهو يقبل قدم زميله في ريال مدريد ايسكو الذي سجل اول ثلاثية له في صفوف منتخب بلاده.

وذكرت الصحيفة "لقن افضل منتخب اسباني في الاونة الاخيرة درسا تاريخيا للارجنتين"، مشيدة بالروح الرائعة التي اظهرها لاعبو الفريق.

واوضحت "المنتخب الذي يشرف عليه خولين لوبيتيغي اظهر العطش الذي جعله يتوج بكأس العالم قبل ثماني سنوات والذي فقده بعد اربع سنوات في البرازيل".

ولم يخسر المنتخب الاسباني في اخر 18 مباراة.

في المقابل، اشادت صحيفة "اس" بـ"الفوز التاريخي" وانحنت امام "صاحب الفخامة ايسكو".

واضافت "فليبدأ المونديال الان".

أما صحيفة "سبورت" الكاتالونية فابرزت صورة للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي غاب عن المباراة بسبب اصابة عضلية، وذكرت "ادرك ميسي الان من هو المنتخب المرشح".

وأشارت الصحيفة الى ان المنتخبين خاضا المباراة كأنها نهائي المونديال لكن الارجنتين خسرت "حتى من دون ان تبدي اي مقاومة".

وختمت "افتقد المنتخب الارجنتيني الى كل شيء، الخيال والخطة المحددة.

عندما لا يلعب ميسي كما حصل بالامس (الثلاثاء)، فان ضعف المنتخب الارجنتيني لا يحتمل".

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