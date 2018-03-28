كم تحتاج من أموال لاكمال ألبوم كأس العالم من بانيني؟

2018/03/28 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر يحتوى ألبوم بانيني لكأس العالم روسيا 2018، على تشكيل 32 منتخبا بالإضافة إلى المدربين والملاعب وأساطير كأس العالم ليصل عددها إلى 682 صورة بالكامل في الألبوم.

ومن أجل اكمال جميع الصور لابد من شراء 137 بطاقة حيث تحتوى الواحدة على 5 صور، مما يكلف 109 جنية أستيرليني.

أحد المحاضرين في جامعة كارديف قام باحتساب الطريقة لاكمال الألبوم بشكل كامل، ليصل إلى ضرورة شراء 967 بطاقة أو 4832 صورة من أجل اكمال الألبوم الخاص بالمونديال.

وإذا تم فرض أمكانية تبادل البطاقات والصور مع 10 من الأصدقاء فأنها سكتلف 247 جنية أستيرليني.

لكن شركة بانيني ردت في بيان: "إذا وجدت صعوبة في التبادل، من الممكن أرسال ما ينقصك إلى الشركة".

وفي عام 2016، قبل بطولة يورو فرنسا 2016، تم احتساب 680 بطاقة ما يعادل 374 جنية أستيرليني، أي أقل من نصف ما سيكلف لاكمال ألبوم المونديال المقبل.

خاصة أن عدد منتخبات البطولة الأوروبية أقل برصيد 8 منتخبات عن المونديال وبالتالي تقل عدد الصور المستخدمة في الألبوم.





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