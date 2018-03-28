فيسبوك ستمنح خلال اسابيع مستخدميها سيطرة أكبر على بياناتهم الشخصية

2018/03/28 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة فيسبوك إنها ستتيح للمستخدمين سيطرة أكبر على خصوصيتهم بتيسير إدارة البيانات وتغيير تصميم قائمة الإعدادات.

وذكرت الشركة في بيان أنها "ستقترح تحديثات على شروط الاستخدام وسياسة البيانات في الموقع خلال الأسابيع المقبلة حتى توضح على نحو أفضل ما هي المعلومات التي تجمعها وكيف تستخدمها".

وتواجه فيسبوك غضبا عالميا بعدما قال أكاديمي إن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية جمعت بيانات ملايين المستخدمين دون حق لاستهداف ناخبين أمريكيين وبريطانيين قبل انتخابات.

وتراجعت أسهم فيسبوك قرابة 18 بالمئة منذ 16 مارس آذار عندما أقرت الشركة للمرة الأولى بتسريب بيانات مستخدمين لشركة كمبردج أناليتيكا مما أدى لانخفاض القيمة السوقية لفيسبوك قرابة مئة مليار دولار.



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المصدر: بي بي سي

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