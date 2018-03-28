رائد الحواري - المكان والمقدس في ديوان -لا أريد أن يعرفني أحد- خليل إبراهيم حسونة

2018/03/28 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رائد_الحواري المكان والمقدس في ديوان"لا أريد أن يعرفني أحد"خليل إبراهيم حسونةالقرآن الكريمتخصيب النص يأتي بأكثر من طريقة، منها التناص مع الكتب السماوية، الشاعر يخصب نصه الشعري بأكثر من موضع وبأكثر من شكل، منها اقتباس آيات كاملة كما هو الحال في هذا المقطع:"الحالمينالعابدين.."والتين والزيتون .وطور سنينوهذا البلد الأمين.."الشاعر يختار آية قرآنية ليؤكد على أهمية الجغرافيا الفلس......

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