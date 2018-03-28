الدفاع الروسية: خروج 128 ألف شخص من الغوطة الشرقية

2018/03/28 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الاربعاء، أن قرابة 10 آلاف مسلح وأكثر من 15 ألف من أفراد عائلاتهم تم إخراجهم من غوطة دمشق الشرقية في سورية.

وذكر شويغو أثناء اجتماع لهيئة وزارة الدفاع، “لغاية اليوم، تم إخراج 128161 شخصا، بينهم 103117 مدنيا، و9670 مسلحا، و15374 من أفراد عائلاتهم”.

وأشاد الوزير بأداء عناصر الشرطة العسكرية الروسية لواجبهم العسكري في سوريا، مشيرا إلى أنهم يؤمنون خروج المدنيين والمسلحين وذويهم من الغوطة الشرقية، ويساعدون السلطات المحلية في ضبط الأمن بالمناطق المحررة من الإرهابيين، إضافة إلى قيامهم بضمان أمن قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين وحماية الأرتال العسكرية لدى حركتها في طرق البلاد.



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