شهود من عفرين يروون لرووداو ممارسات مروعة للفصائل السورية المسلحة بحق الأهالي

2018/03/28 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادرون منازل الناس ويخرجونهم منها

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