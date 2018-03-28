2018/03/28 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن 80 ألف شخص نزحوا من الغوطة الشرقية منذ التاسع من آذار/ مارس، ووصل عدد منهم إلى حماة وشمال غربي سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: نزوح 80 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ 9 مارس) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: نزوح 80 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ 9 مارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).