الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الأمم المتحدة: نزوح 80 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ 9 مارس
2018/03/28 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن 80 ألف شخص نزحوا من الغوطة الشرقية منذ التاسع من آذار/ مارس، ووصل عدد منهم إلى حماة وشمال غربي سوريا.

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