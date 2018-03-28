2018/03/28 | 21:16

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عنوان الخبر المرسل:"بالفيديو ..



لحظة "انهيار" مبنى مكون من "خمس طوابقhttp://www.skypressiq.net/l/35754

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بالفيديو .. لحظة "انهيار" مبنى مكون من "خمس طوابق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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