2018/03/28 | 21:16
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عنوان الخبر المرسل:"بالفيديو ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بالفيديو .. لحظة "انهيار" مبنى مكون من "خمس طوابق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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عنوان الخبر المرسل:"بالفيديو ..
لحظة "انهيار" مبنى مكون من "خمس طوابقhttp://www.skypressiq.net/l/35754
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بالفيديو .. لحظة "انهيار" مبنى مكون من "خمس طوابق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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