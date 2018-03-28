الذهب يسجل أكبر خسائر يومية بـ5 أسابيع ويفقد 18 دولاراً

2018/03/28 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل المعدن الأصفر أكبر خسائر يومية في نحو 5 أسابيع.

وشكل الصعود الملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي ضغوطاً قوية على أداء معدن الذهب.

وكانت بيانات رسمية صادرة اليوم كشفت عن تسارع نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2.9% خلال فترة الثلاثة أشهر من العام الماضي متجاوزاً التقديرات الأولية.

وتراجعت المخاوف الجيوسياسية بعد تأكيد الصين أن زعيم كوريا الشمالية وافق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأنهى سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم أبريل الجلسة متراجعاً بنسبة 1.3% أو ما يماثل 17.80 دولار ليهبط إلى مستوى 1324.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:46 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري لمعدن الذهب بنسبة 1.4% ليسجل 1326.4 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق في أسبوع.

وشهد الذهب أكبر خسائر يومية منذ جلسة 20 فبراير الماضي.

وخلال نفس الفترة، صعد المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.7% ليرتفع إلى مستوى 89.976 دولار.

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