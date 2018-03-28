البصرة.. منح إجازة لبناء مدرسة نموذجية بكلفة 6 ملايين دولار

2018/03/28 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} أعلن رئيس هيئة استثمار البصرة علي جاسب محمد عن منح إجازة استثمار لمدارس الفراهيدي النموذجية لمستثمر محلي.وذكر چاسب في تصريح صحفي، ان "المشروع المقام على مساحة 4 دوانم تتجاوز كلفته الإجمالية ستة ملايين دولار أمريكي ويقع في مركز محافظة البصرة" مشيرا إلى إن "المدة الاستثمارية ستكون 15 سنة من تاريخ منح الرخصة".يذكر أن العراق يعاني أزمة كبيرة في الأبنية المدرسية، إذ سبق لوزارة التربية وأن كشفت من قبل عن حاجتها لقرابة ستة آلاف مدرسة لمعالجة اكتظاظ المدارس والدوام الثنائي والثلاثي فيها حالياً.انتهىلواسطة: علي البطاط

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