2018/03/28 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث هبط برنت مجددا لما دون 70 ً دولارا للبرميل.

ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عن 65 ً دولارا تحت وطأة تقرير يظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية وفاجأ متعاملين كثيرين.

وذكر الأمين العام لمنظمة “أوبك”، محمد باركيندو، خلال مؤتمر اليوم الأربعاء، إن “أوبك” تتطلع إلى تعاون “أكثر استدامة” مع مصدري النفط الآخرين.

وفي التعاملات الصباحية في لندن، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 52 ً سنتا بما يعادل 8.0 %عن التسوية السابقة إلى 73.64 دولارا للبرميل.



وسجلت عقود خام برنت 66.69 دولارا منخفضة 45 سنتا أو 6.0.%

وعزا المتعاملون التراجع إلى تقرير معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، الذي تضمن مفاجأة ارتفاع مخزونات الخام 3.5 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 23 آذار إلى 6.430 مليون برميل.

وتصدر بيانات المخزون الأميركي الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق يوم الأربعاء.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط اسعار النفط لما دون 70 دولارا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط اسعار النفط لما دون 70 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).