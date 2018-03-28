تفاصيل تعديل رواتب موظفي اقليم كردستان

2018/03/28 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]أعلن مصدر في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل تعديل نظام إدخار رواتب موظفي الاقليم.وذكر المصدر في تصريح صحفي، ان تعديل نظام ادخار الرواتب موظفي الاقليم سيكون كالاتي:ـ 400 الى 500 الف دينار، رواتب اكثر من 37 الف موظف، يتم ادخار 10% من رواتبهم.ـ 500 الى 600 الف دينار، رواتب نحو 453 الف موظف، يتم ادخار 15% من رواتبهم.ـ 600 الى 700 الف دينار، يتم ادخار 16% من رواتبهم.ـ 700 الى 800 الف دينار، يتم ادخار 17% من رواتبهم.ـ 800 الى 900 الف دينار، يتم ادخار 18% من رواتبهم.ـ 900 الف الى مليون دينار، يتم ادخار 20% من رواتبهم.ـ مليون الى مليون و500 الف دينار، يتم ادخار 23% من رواتبهم.ـ مليون ونصف الى مليونين دينار، يتم ادخار 25% من رواتبهم.ـ 2 مليون الى 3 مليون دينار، يتم ادخار 25% من رواتبهم.وكان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزامي قد اعلن اليوم، عن تعديل نظام الادخار الحكومي لرواتب موظفي اقليم كردستان، مؤكدا ان التعديل هو الاول من نوعه بعد 3 سنوات.

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