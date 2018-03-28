2018/03/28 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تهدد حزب العمال وتدعو العراق لاتخاذ إجراءات بحقها

أكد مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يمنع العراق أنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيه، وإلا فستقوم أنقرة بذلك الدور.

وشدد مجلس الأمن القومي على أهمية إبعاد المسلحين الأكراد الموجودين في منبج (شمال سوريا) من المنطقة، مهددا باتخاذ ما يلزم.

على صعيد آخر، أعلن المجلس أن أنقرة تراقب تصرفات اليونان التي "لا تليق بحسن الجوار"، مبينا في السياق أن تركيا لن تتنازل أبدا عن مصالحها.



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