خبير قانوني: البرلمان تعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الموازنة اعلامياً

2018/03/28 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى الخبير القانوني جمال الاسدي بان مجلس النواب قد تعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على مشروع الموازنة "اعلامياً" وليس بشكل موضوعي.وذكر الاسدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" معصوم قدم ملاحظاته بمشروع الموازنة وكانت فيها أمور قانونية ودستورية وشكلية، وأرسلها الى مجلس النواب الذي تعامل معها بطريقة إعلامية أكثر من مناقشتها بطريقة موضوعية.واوضح ان" الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد مرور 15 يوما أرسل كتاب الى وزارة العدل بنشر القانون"، عادا إياه" تدخلا في عمل السلطات، كون المادة {73} من الدستور يعطي صلاحية المصادقة وحق والرد على القانون لرئيس الجمهورية".وتابع" كان على الأمانة العامة لمجلس الوزراء انتظار رد رئيس الجمهورية وماهية الطرق التي سيعمل بها".انتهى

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