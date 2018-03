انقاذ فتاتين من محاولة انتحار في الناصرية

2018/03/28 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار

كشفت دوريات شرطة النجدة النهرية بمحافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن تمكنها من انقاذ فتاتين من محاولة انتحار وسط المحافظة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن “دوريات شرطة النجدة النهرية تمكنت من انقاذ فتاتين في السابعة عشر والسادسة عشر من العمر، من الغرق بعد قيماهن بمحاولة الانتحار من اعلى جسر المشاة على نهر الفرات بمدينة الناصرية”.

ولفت البيان إلى أن “عملية الانقاذ تسببت باصابة احد العناصر الامنيين ونقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم تسليم الفتاتين لمركز الشرطة المختص، للتحقيق بالحادث ومعرفة الاسباب والدوافع التي ادت الى الانتحار”.

