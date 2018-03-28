2018/03/28 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بصورة قاطعة، ما نشر وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تمديد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم إضافي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ” المصرية.وكان المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسم الهيئة، قال إن الهيئة ومصر لا تريدان من المنظمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر… تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة العاشرة) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر… تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة العاشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).