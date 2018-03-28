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معصوم والمالكي يبحثان التحضيرات لضمان نجاح الانتخابات
2018/03/28 | 22:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع نائبه نوري المالكي، تحضيرات ضمان نجاح إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة .

وذكر بيان رئاسي، انه جرى خلال اللقاء بحث تطور التحضيرات لضمان نجاح إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة فضلا عن المستجدات السياسية والأمنية والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي”.

وحدد مجلس الوزراء العراقي 12 ايار المقبل موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية .

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