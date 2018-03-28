جنايات ذي قار تصدر حكما بالسجن المؤبد لارهابي من ديالى​

2018/03/28 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:اصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاربعاء، حكماً بالسجن المؤبد على احد الارهابيين من محافظة ديالى.وذكر مصدر في المحكمة، لـ"الغد برس"، ان "محكمة الجنايات بمحكمة استئناف ذي قار حكمت على احد الارهابيين من محافظة ديالى بالسجن المؤبد، وذلك لقيامه بمهاجة دورية تابعة للجيش العراقي ضمن مجموعة ارهابية في بعقوبة"، لافتاً الى ان "الحكم صدر بعد ان تم الغاء حكم الاعدام السابق بحق المتهم".

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وبين ان "القرار صدر استناداً الى احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".يذكر أن القوات الأمنية في ذي قار ألقت القبض في غضون الأعوام القليلة الماضية على عدد من المتهمين بالانتماء الى تنظيمات "إرهابية"، ومعظمهم ليسوا من المحافظة.

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