الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


فيديو.. قتل قيادي داعشي بعملية للقوات الخاصة الأميركية
2018/03/28 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت قيادة العمليات الخاصة التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان لقطات اليوم الأربعاء، قالت إنها لغارة ليلية على قرية ريفية في مقاطعة جوزجان أسفرت عن مقتل أحد قادة تنظيم "داعش" الارهابي في ما تعرف بولاية خراسان ومسلح آخر.

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