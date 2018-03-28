هذا ما دار بين معصوم والمالكي في اجتماعهم الاخير

2018/03/28 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصافي نيوز/ بغداد بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مه نائبه نوري المالكي التحضيرات لضمان نجاح إجراء الانتخابات المقبلة.وذكر بيان رئاسي تلقى “الرصافي نيوز” نسخة منه اليوم ان “معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد ،صباح اليوم الأربعاء ، نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي”.واضاف انه “جرى خلال اللقاء بحث تطور التحضيرات لضمان نجاح إجراء الانتخابات …

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