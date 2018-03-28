الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


هذا ما دار بين معصوم والمالكي في اجتماعهم الاخير
2018/03/28 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ بغداد بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مه نائبه نوري المالكي التحضيرات لضمان نجاح إجراء الانتخابات المقبلة.

وذكر بيان رئاسي تلقى “الرصافي نيوز” نسخة منه اليوم ان “معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد ،صباح اليوم الأربعاء ، نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي”.

واضاف انه “جرى خلال اللقاء بحث تطور التحضيرات لضمان نجاح إجراء الانتخابات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما دار بين معصوم والمالكي في اجتماعهم الاخير) نشر أولاً على موقع (الرصافي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما دار بين معصوم والمالكي في اجتماعهم الاخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرصافي نيوز).


كامل التفاصيل في: الرصافي نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الموساد : قلقون على مستقبل "إسرائيل"
⋙ الاتحاد القطري يهنئ عبطان على نجاح بطولة الصداقة الدولية
⋙ النور نيوز تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة ميسان
⋙ الربيعي: ملف الخدمات عقيم والمركز يسيطر على مجلس بغداد
⋙ وزير مالية كوردستان يكشف عن قوائم جديدة للموظفين وسعر بيع النفط
بالفيديو والصور
⋙ صدق أو لا تصدق.. السندويتشات مضرة بيئيا كالسيارات | فيديو
⋙ فيديو.. قتل قيادي داعشي بعملية للقوات الخاصة الأميركية
⋙ بالصورة : بدون تعليق .... اللوكية يلبسون "هدى سجاد" العقال في الديوانية
الأكثر شيوعا