النائب الزيدي يطالب الحكومة العراقية بوضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون البلاد

2018/03/28 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون الدكتور كامل ناصر الزيدي الحكومة العراقية بوضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون البلاد لاسيما قضية القواعد العسكرية والتوغل التركي الزيدي اضاف في تصريح صحفي ان العصابات الارهابية والخلايا النائمة تسعى لاعادة نشاطها بدعم دولي للقيام بأعمال ارهابية بعد هزيمتها في الميدان بفضل قواتنا الامنية ورجال الحشد الشعبي مضيفا انه […]

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