2018/03/28 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعرب أليسون بيكر، حارس مرمى المنتخب البرازيلي، وفريق روما الإيطالي، عن سعادته بتحقيق الفوز على المنتخب الألماني، مؤكدًا أن الفوز أنهى الكابوس الذي طارد السامبا منذ 4 أعوام، عقب الخسارة التاريخية من الماكينات 1-7.

وذكر بيكر في تصريحات لشبكة “بريميوم سبورت”، “فزنا في مباراة صعبة، ومفيدة، لتساعدنا على فهم وتوقع ما يمكن أن نواجهه في كأس العالم هذا الصيف في روسيا”.

وقدم بيكر عرضا قويًا، خلال المباراة، وانتهت بفوز السامبا بهدف دون رد، عن طريق مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جابرييل جيسوس.

واوضح “أعطينا الألمان مساحة ضئيلة، ولعبنا بشكل جيد من الناحية التكتيكية..



الفوز أنهى بشكل جزئي الكابوس الذي طاردنا منذ 4 أعوام”.

وتابع “حتى لو فزنا بكأس العالم 5 مرات، نتيجة (الخسارة 7-1 أمام ألمانيا في مونديال 2014) ضربت البرازيل بقوة، بعض اللاعبين الذين شاركوا في تلك المباراة قالوا إن لديهم شعورًا غريبًا، بالتأكيد هذا النصر يمنحنا الثقة”.

وعن غياب نيمار دا سيلفا، نجم الفريق، قال: “نحب دائما أن يتواجد معنا..



هو لاعب كبير، ولا بديل له بكل تأكيد”.

وتحدث حارس الجيالوروسي، عن المواجهة المرتقبة ضد برشلونة الإسباني، ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، موضحا “تحدثت مع كوتينيو، وباولينيو، وتبادلنا المزاح يشأن هذا الموضوع، سيكون تحديًا كبيرًا، الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدا، وحتى إذا كان برشلونة المرشح الأبرز للفوز، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، ونواجههم بنضج وذكاء”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حارس السامبا: الفوز على ألمانيا أنهى الكابوس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حارس السامبا: الفوز على ألمانيا أنهى الكابوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).