البيت الأبيض: ليس لدينا خططاً محددة بشأن

2018/03/28 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية لا تمتلك أي خطط محددة في الوقت الحالي بشأن "أمازون"، بعد ساعات من تقارير تشير إلى اتجاه لتعديل المعاملة الضريبية للشركة.

وذكرت تقارير صحفية أن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن شركة "أمازون" والاتهامات بشأن إضرارها بتجار التجزئة ومراكز التسوق في الولايات المتحدة.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارة ساندرز" في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية ليس لديها في الوقت الحالي خطط محددة أو سياسات تسعى لوضعها موضع التنفيذ حيال شركة "أمازون".

وكانت التقارير تشير إلى أن ترامب يرغب في تغيير المعاملة الضريبية التي تتلقاها الشركة العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، وهي الأنباء التي تسببت في خسائر حادة لسهم الشركة.

وأوضحت "سارة" أن الرئيس الأمريكي قال مراراً إنه يدرس طرقاً جديدة للتعامل مع الأعمال بشكل عام، لكن لا توجد خطط محددة في هذا الوقت.

وبحلول الساعة 7:18 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "أمازون" بنسبة 5% ليصل إلى 1421.8 دولار.

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