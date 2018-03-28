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الاحداث الامنية خلال الايام الاربعة الماضي في كركوك
2018/03/28 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ابراهيم علي – كركوك ناو شهدت محافظة كركوك، عدة احداث امنية مختلفة، خلال الايام الاربعة الماضية، تنوعت بين ضبط 1200 لغم واسلحة متنوعة، وانفجار ثلاث عبوات ناسفة.

ضبط 1200 لغم ذكر الحشد الشعبي في بيان اطلع عليه (كركوك ناو): ان “اللواء الثاني في الحشد الشعبي وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني نفذ عملية أمنية في قرية […]

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