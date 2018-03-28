عضو بمجلس بغداد: لا دوافع سياسية للتظاهرات وصعوبة لقاء رئيس الوزراء

2018/03/28 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استبعد عضو في مجلس محافظة بغداد، وجود دوافع سياسية وراء التظاهرات الشعبية التي تشهدها بعض مناطق أطراف العاصمة لتردي الخدمات.وذكر علي هجول في برنامج {المواجهة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان "تظاهرات مناطق اطراف بغداد جاءت لوعي الاهالي بان الفترة الحالية يكون صوتهم مسموع تزامنا مع قرب الانتخابات".واوضح، ان "التظاهرات ليست مدفوعة او تقف خلفها دوافع سياسية" مؤكداً "نحن مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة بدليل ان وفود حكومية زارتهم واطلعت على واقع مناطقهم وتأكدت صحتها ولا تقف خلفها اي دوافع".ولفت "نعاني من شحة الاموال والتخصيصات بالاضافة الى تداخل الصلاحيات" مبيناً ان "بعض الصلاحيات لا تنفذ الا باستثناء من رئيس الوزراء ولا يكون لمجالس المحافظات دور لها".وأشار هجول "لم يزر رئيس الوزراء {حيدر العبادي} مجلس محافظة بغداد طيلة هذه الدورة رغم محاولاتنا لعقد لقاء معه بشأن عدة ملفات ومنها الخدمات".وكانت عدة مناطق في العاصمة بغداد بينها جسر ديالى والحسينية والمعامل خرجت في الأسابيع الماضية تظاهرات شعبية غاضبة لسوء الخدمات وتلكأ المشاريع الخدمية.وشكل مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، غرفة عمليات في الامانة العامة لمجلس الوزراء من الوزارات والجهات ذات العلاقة تتولى متابعة الاحتياجات الخدمية الاساسية في بغداد والمحافظات وتنفيذها بالجهد الوطني في الوزارات والحكومات المحلية.انتهى

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