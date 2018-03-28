2018/03/28 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات حربية تركية تهاجم مناطق تابعة لقضاء رواندوز في اربيل

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