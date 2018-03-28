الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


طائرات حربية تركية تهاجم مناطق تابعة لقضاء رواندوز في اربيل
2018/03/28 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طائرات حربية تركية تهاجم مناطق تابعة لقضاء رواندوز في اربيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات حربية تركية تهاجم مناطق تابعة لقضاء رواندوز في اربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات حربية تركية تهاجم مناطق تابعة لقضاء رواندوز في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: وكالة السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الموساد : قلقون على مستقبل "إسرائيل"
⋙ الاتحاد القطري يهنئ عبطان على نجاح بطولة الصداقة الدولية
⋙ النور نيوز تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة ميسان
⋙ الربيعي: ملف الخدمات عقيم والمركز يسيطر على مجلس بغداد
⋙ وزير مالية كوردستان يكشف عن قوائم جديدة للموظفين وسعر بيع النفط
بالفيديو والصور
⋙ صدق أو لا تصدق.. السندويتشات مضرة بيئيا كالسيارات | فيديو
⋙ فيديو.. قتل قيادي داعشي بعملية للقوات الخاصة الأميركية
⋙ بالصورة : بدون تعليق .... اللوكية يلبسون "هدى سجاد" العقال في الديوانية
الأكثر شيوعا