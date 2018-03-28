الجبوري يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المرأة العراقية

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واضاف ان "الأم العراقية بحاجة للفرح بعد ما عانت وتحملت طوال عقود من الزمن، وصناعة الفرح عند الأم تكون من خلال طمأنتها إن المستقبل مشرق لأبنائها في بلادهم".وطالب الجبوري بـ"تثمين مكانة الأمهات عبر الافعال خاصة اللواتي تعرضن للتهجير وما زال الكثير منهن يقاسين أهواله"، لافتا الى "تضميد جراحهن بأسرع وقت ولا يكون كل ذلك إلا بالعودة الى بيوتهن وبناء ما خرب منها والإطمئنان على عوائلهن".وشدد رئيس مجلس النواب على "ضرورة ان تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه إمهاتنا اللواتي انقطعت بهن السبل ولم يعد من راعٍ لهن سوى الدولة، من خلال توفير المؤسسات الرصينة التي تمتلك المقومات والمواساة الحقيقية والموظفين الأكْفاء الأمناء".
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