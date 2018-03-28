الجبوري يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المرأة العراقية

2018/03/28 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:طالب رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، اليوم الاربعاء، الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المرأة العراقية، مشيرا الى توفير المؤسسات الرصينة التي تمتلك المقومات والمواساة الحقيقية لهن.واكد الجبوري في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، خلال حضوره احتفالية بمناسبة عيد الام، التي اقامتها ثانوية أسوان المسائية للبنات بمناسبة عيد الام، والتي حضرها جمع من اهالي ووجهاء منطقة العامرية ببغداد، ان "صناعة الأم هي صناعة الإنسان وبالتالي صناعة المجتمع، وهي مصدر قوة العائلة وحصانتها فإذا كان الأب سنداً ومصدر كفاح وذود عن الإبناء فإن الأم هي الصانعة لذواتهم التي تحدد المسار والطريقة التي يكونون بها نافعين لأنفسهم وبلادهم".

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واضاف ان "الأم العراقية بحاجة للفرح بعد ما عانت وتحملت طوال عقود من الزمن، وصناعة الفرح عند الأم تكون من خلال طمأنتها إن المستقبل مشرق لأبنائها في بلادهم".وطالب الجبوري بـ"تثمين مكانة الأمهات عبر الافعال خاصة اللواتي تعرضن للتهجير وما زال الكثير منهن يقاسين أهواله"، لافتا الى "تضميد جراحهن بأسرع وقت ولا يكون كل ذلك إلا بالعودة الى بيوتهن وبناء ما خرب منها والإطمئنان على عوائلهن".وشدد رئيس مجلس النواب على "ضرورة ان تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه إمهاتنا اللواتي انقطعت بهن السبل ولم يعد من راعٍ لهن سوى الدولة، من خلال توفير المؤسسات الرصينة التي تمتلك المقومات والمواساة الحقيقية والموظفين الأكْفاء الأمناء".

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