الإسماعيلي يفقد هدافه كالديرون أمام الزمالك

2018/03/28 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الإسماعيلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن هدافه الكولومبي دييجو كالديرون سيغيب عن مباراة الزمالك المرتقبة بسبب خضوعه لجراحة بالقدم.



وذكر النادي صاحب المركز الثاني عبر موقعه على الإنترنت أن كالديرون، الذي سجل 14 هدفا ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري بفارق ثلاثة أهداف خلف وليد أزارو مهاجم الأهلي، خضع للجراحة في مستشفى بالإسماعيلية وسيغيب عن لقاء الزمالك يوم الإثنين.

وتعرض كالديرون للإصابة في منزله وذكرت تقارير صحفية أنه سيغيب لنحو أسبوعين.

وحسم الأهلي لقب الدوري بالفعل قبل ستة أسابيع على النهاية لكن الإسماعيلي والزمالك يتنافسان بجانب المصري البورسعيدي على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا العام القادم.

ويتفوق الإسماعيلي بنقطتين على الزمالك وسبع نقاط على المصري الذي تتبقى له مباراتان.

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