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المانيا تستأنف رحلاتها الجوية الى كوردستان وتحدد الموعد
2018/03/28 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ قررت الخطوط الجوية الالمانية "fly germania" استئناف رحلاتها الجوية الاوربية الى مطاري اربيل والسليمانية الدوليين في اقليم كوردستان، اعتباراً من الخامس من شهر نيسان المقبل.

ووفقا لموقع "fly germania" فان الشركة التي تعد واحدة من كبريات شركات الطيران الالمانية والاوربية، ولها رحلات الى الدول الاوربية والافريقية والشرق اوسطية، ستقوم اعتبارا من الخامس من شهر نيسان المقبل بتسيير رحلاتها الجوية المباشرة بين اوربا وكوردستان.

وبعد ستة اشهر من تعليق الرحلات الجوية الدولية في مطاري اربيل والسليمانية بقرار من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، تقرر فتح الرحلات الجوية الدولية مرة اخرى واستؤنف نقل المسافرين عبرهما.

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