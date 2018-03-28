من وراء الكواليس ... اسرار تنصيب

2018/03/28 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمس لن تغيبإياد علاوي هذه الأيام ليس عنده شغل سوى القشمرة والضحك على عقول وذقون البعض ...على اساس ان الامريكان ابلغوه رسميا بانه رئيس وزراء العراق بعد السيد العبادي.......وذلك...

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