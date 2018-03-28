🔴 نجم موناكو يقترب بشدة من سان جيرمان

2018/03/28 | 23:11

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هاي كورة – أكدت شبكة قنوات كانال سبورت الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان أصبح قريباً بشدة من ضم النجم البرازيلي، فابينيو لاعب خط وسط نادي موناكو البالغ من العمر 27 عاماً، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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