الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


🔴 نجم موناكو يقترب بشدة من سان جيرمان
2018/03/28 | 23:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكدت شبكة قنوات كانال سبورت الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان أصبح قريباً بشدة من ضم النجم البرازيلي، فابينيو لاعب خط وسط نادي موناكو البالغ من العمر 27 عاماً، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/03/hihi2-2018-03-28_20-05-05_665690-200x117
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 نجم موناكو يقترب بشدة من سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 نجم موناكو يقترب بشدة من سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الموساد : قلقون على مستقبل "إسرائيل"
⋙ الاتحاد القطري يهنئ عبطان على نجاح بطولة الصداقة الدولية
⋙ النور نيوز تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة ميسان
⋙ الربيعي: ملف الخدمات عقيم والمركز يسيطر على مجلس بغداد
⋙ وزير مالية كوردستان يكشف عن قوائم جديدة للموظفين وسعر بيع النفط
بالفيديو والصور
⋙ صدق أو لا تصدق.. السندويتشات مضرة بيئيا كالسيارات | فيديو
⋙ فيديو.. قتل قيادي داعشي بعملية للقوات الخاصة الأميركية
⋙ بالصورة : بدون تعليق .... اللوكية يلبسون "هدى سجاد" العقال في الديوانية
الأكثر شيوعا