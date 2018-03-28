الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


هيئة الحدود تطلع على جدوى منفذ في السلمانية
2018/03/28 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ بغداد كشفت هيأة المنافذ الحدودية، عن الاطلاع على جدوى منفذ حدودي بمحافظة السليمانية مع ايران.

وذكر بيان للهيئة تلقى “الرصافي نيوز” نسخة منه، أن “لجنة دراسة جدوى فتح المنافذ الحدودية برئاسة شاكر الجبوري مدير عام العمليات والتخطيط في هيأة المنافذ وعضوية كل من ممثلي الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لوزارات المالية والتخطيط والنقل …

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