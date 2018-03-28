الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


#مشعل يسار - كارثة كيميروفو: الرأسمالية تقتل
2018/03/28 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مشعل_يسار مرة أخرى، كما هو الحال في جميع الحوادث السابقة (وكم كان منها، هذه الحوادث التي تبين فيها أن "الرأسمالي المفيد" ليس سوى نذل مستهتر بحياة الناس؟)، يأتيك من يقول لك مستهزئا: "وما شأن الرأسمالية هنا؟ أنت تريد ان تعمل لنفسك دعاية على حساب مأساة الآخرين"؟لا، لا أحد يعمل لنفسه دعاية على حساب مأساة الآخرين.

الجميع متألم والجميع يشعر بالمرارة.

لكن نموذج السلوك الذي يفرض علينا وخلاصته: 1) دموع وتعاط......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مشعل يسار - كارثة كيميروفو: الرأسمالية تقتل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مشعل يسار - كارثة كيميروفو: الرأسمالية تقتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الموساد : قلقون على مستقبل "إسرائيل"
⋙ الاتحاد القطري يهنئ عبطان على نجاح بطولة الصداقة الدولية
⋙ النور نيوز تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة ميسان
⋙ الربيعي: ملف الخدمات عقيم والمركز يسيطر على مجلس بغداد
⋙ وزير مالية كوردستان يكشف عن قوائم جديدة للموظفين وسعر بيع النفط
بالفيديو والصور
⋙ صدق أو لا تصدق.. السندويتشات مضرة بيئيا كالسيارات | فيديو
⋙ فيديو.. قتل قيادي داعشي بعملية للقوات الخاصة الأميركية
⋙ بالصورة : بدون تعليق .... اللوكية يلبسون "هدى سجاد" العقال في الديوانية
الأكثر شيوعا