مشعل يسار - كارثة كيميروفو: الرأسمالية تقتل

2018/03/28 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مشعل_يسار مرة أخرى، كما هو الحال في جميع الحوادث السابقة (وكم كان منها، هذه الحوادث التي تبين فيها أن "الرأسمالي المفيد" ليس سوى نذل مستهتر بحياة الناس؟)، يأتيك من يقول لك مستهزئا: "وما شأن الرأسمالية هنا؟ أنت تريد ان تعمل لنفسك دعاية على حساب مأساة الآخرين"؟لا، لا أحد يعمل لنفسه دعاية على حساب مأساة الآخرين.الجميع متألم والجميع يشعر بالمرارة.لكن نموذج السلوك الذي يفرض علينا وخلاصته: 1) دموع وتعاط......

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