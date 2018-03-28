2018/03/28 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء التصويت رسميا في انتخابات الرئاسة المصرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء التصويت رسميا في انتخابات الرئاسة المصرية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء التصويت رسميا في انتخابات الرئاسة المصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).