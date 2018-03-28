5 مطارات عربية ضمن أفضل 100 مطار في العالم

2018/03/28 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن على هامش معرض ومؤتمر "محطات المسافرين 2018"، الذي يشارك فيه أكثر من 300 متحدث من كبار خبراء الطيران العالميين، قائمة أفضل 100 مطار في العالم.

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