أول تعليق من السيسي بعد انتهاء التصويت في انتخابات الرئاسة

2018/03/28 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، بأول تعليق له في أعقاب انتهاء فترة التصويت رسميا في انتخابات رئاسة الجمهورية والتي استمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية.

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