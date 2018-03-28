حرية التعبير في خطر مستمر

2018/03/28 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحفي محمد الأفندي

بالوقت الذي يسعى العراق بالانظمام الى مسار الدول المتقدمة والتي تكفل حرية التعبير خصوصا والعراق على ابواب مرحلة التغيير الا ان حرية التعبير لازالت في خطر حين اقدم الشاعر العراقي ضياء ال دخيل على تقديم قصيدة شعرية استنكر فيها الفاسدين وبعض رجال الدين وشيوخ العشائر الذين يهتفون للفساد بعد ان نشرت هذه القصيدة على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ضجت بعض الوكالات الاخبارية وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مرحبين بهذه الخطوة الجريئة التي قام بها الشاعر ضياء ال دخيل واذا بعملاء بعض الساسة بمحاربة ال دخيل وارسال تهديدات بالقتل وتصفيته هو وعائلته وقبلها نُشر في الفيس بوك فيديو تابع لاحد الفصائل المسلحة وهو يتوعد شعراء واعلاميين بالتصفية الجسدية هم وعوائلهم ومنهم ضياء وعائلتة هذا ويطالب اليوم ال دخيل بحماية الكلمة الحرة من الادلاء بحرارة وطنية كل عراقي لايريد الفاسد ان يحكم العراق مرة اخرى .بعض العصابات الاجرامية لازالت حتى اللحظة تهدد ال دخيل وافراد اسرته بالوقت نفسه نناشد الحكومة العراقيه بحماية الاحرار في خطابهم وتوفير البيئة اللازمة لاستمرار المبدع بلانتاج الفكري والمعرفي بمختلف الوانة واشكالة

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