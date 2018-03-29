الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


منظمتان: إعتقالات لعشرات الصحفيين في كوردستان
2018/03/29 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو ادان مرصد الحريات الصحفية (JFO) ومركز ميترو، مساء الاربعاء، الاعمال “الانتقامية ضد الصحفيين” من قبل القوات الامنية واغلاق المؤسسات في اقليم كوردستان.

ويدعوان في بيان مشترك تلقى (كركوك ناو) نسخة منه، رئيس حكومة اقليم كوردستان نجيرفان برزاني بـ”الايعاز للقوات الامنية بالكف عن الاعتداء على الصحفيين ويطالبنه بإعادة عمل المؤسسات الصحفية ومن ضمنها قناة […]

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