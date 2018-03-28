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واع / العثور على 2000 لغم و25 صاروخاً بعملية نوعية غربي كركوك
2018/03/29 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / العثور على 2000 لغم و25 صاروخاً بعملية نوعية غربي كركوك

28/03/2018 23:23:00 PM | عدد القراءات : 11

واع / كركوك / ح.ك

كشفت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، العثور على 2000 لغم و25صاروخ بعملية نوعية غربي كركوك

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه، ان “اللواء الثاني في الحشد الشعبي وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني نفذ عملية أمنية في قرية أم قصير في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك”.

واوضحت ان “العملية أسفرت عن العثور على, 200 لغم نوع (البتار) و٢٥ صاروخ قاذفة (RBG7 ) وأسلاك تفجير و مواد (c4 ) التي تستخدم في صناعة العبوات ذات الانفجار الشديد “.

يذكر ان الحشد الشعبي ينفذ بين الحين والأخر عمليات نوعية لتعقب وملاحقة خلايا “داعش” في المناطق المحررة في اطار استراتيجية لإنهاء خلاياه المسلحة.

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